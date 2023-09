Defienden a Esteban Pavez de las críticas de los hinchas de Colo Colo

Esteban Pavez no jugó ante Cobresal, el volante estaba suspendido y según la fanaticada alba el juego de Colo Colo mejoró gracias a la ausencia del capitán.

“Algo se generó después del partido respecto a que Colo Colo se vio muy bien, más rápido, dinámico y fluido. Pero sin duda que el carácter, temperamento y la capitanía de Pavez no se cuestiona, y la titularidad tampoco”, comentó de entrada el Mago en ESPN.

“Es un jugador fundamental para Gustavo Quinteros, él lo ha demostrado y declarado en reiteradas ocasiones. Sólo quería zanjar esa discusión o debate que se pudo generar después del partido con Cobresal. Varios creen que no debería jugar más”, siguió explicando Valdivia.

“(Si no ha sido el mejor año de Pavez), tampoco ha sido el mejor de Leonardo Gil, de Damián Pizarro y otros que podemos individualizar. Pero Pavez te entrega carácter, es disciplinado, pese a su expulsión, y le he visto tirarle las orejas a Maximiliano Falcón o Alan Saldivia cuando se arrancan con los tarros”, cerró el ex volante.

Nico Peric está en la misma línea que el Mago: “Es quien le da equilibrio al equipo. Quizás no es tan vistoso para jugar, pero es como el Tucu Hernández, a quien siempre lo criticaban, pero estaba bien parado, siendo muy criterioso para jugar”, alabó Peric.

El ex portero explica que: “Lo de Pavez es fundamental en Colo Colo porque su función no tiene que ser vistosa. Cuando juega el Vicho (Pizarro) se genera un espacio que es cuando encaran mucho a los dos centrales es donde más permeables son Falcón y Saldivia”, dijo el ex golero.