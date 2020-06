El periodista de CDF se refirió a las críticas que recibió Arturo Vidal vía redes sociales.

Manuel De Tezanos, periodista de CDF defendió al King de las criticas: "Lo que encuentro increíble es que es una jugadora de fútbol ella y su gran triunfo sea tuitear contra Vidal", comentó a través de Instagram Live.

"¿Qué ha hecho malo Vidal? un hueón que juega lesionado, es de los pocos que se saca fotos con los hinchas cuando viene ¿Qué le puedes pedir a Vidal desde el punto de vista moral? ¿Con qué cara? ¡Estoy decepcionado!", agregó.

Aseguró que no ve argumentos en las críticas: "No es que le piden mucho, es una estupidez, ni siquiera tiene raciocinio ¡No es justo! es un hueón que da mucho trabajo, que le da trabajo a gente de su barrio, no es que se compró un equipo en Lo Barnechea y está entrenando a niños blondos para tener una suerte de equipo de niños blondos de 1.80 que vayan a competir a la Bundesliga".

De Tezanos se refirió al aporte del volante a la comunidad: "Hizo un equipo en San Joaquín, contrató a sus amigos, les paga, el equipo la rompe en su categoría. La rompe tanto que el programa ese que hacía Gonzalo (Fouillioux) ya como que perdió dramatismo, porque ganaba muy fácil, así de bien hizo las cosas el Rodelindo Román ¿Qué más quieren que haga por su comunidad? el estadio es increíble, se llama a Arturo Vidal. Le gusta mostrar en Instagram las cosas que tiene, pero son cosas que nadie le ha regalado".

"Son súper injustos, si hay alguien socialmente comprometido que va a ver niños a los hospitales en la noche es él, viene del barro literal ¿Con él la van a agarrar? no entiendo, sé que hay mucha cuenta fake", complementó.

Por último recordó que Arturo Vidal fue pieza clave en la Copa América 2015: "Me da lo mismo lo que haga Vidal en su vida, cumple su rol. No entiendo este odio parido que le agarró una masa de gente, que seguramente no festejó la final de la Copa América, como había chocado el Ferrari. Son esos hueones que se quedaron en sus casas amargados, me imagino que no fueron a festejar. Salió el mejor jugador de la final, Arturo Vidal por cierto", sentenció.