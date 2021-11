De Paul reveló detalles de la agresión de los hinchas de la U

De Paul es el actual capitán de la Universidad de Chile, el golero rompe el silencio en conversación con Radio Azul Chile donde se refiere a la invasión de hinchas que hubo en el estadio El Teniente.

“El descontento no es solo de ellos, sino de todos. Uno quiere que el equipo gane, nosotros también queremos ganar. Después, lo qué pasó no es lo ideal. Fue lamentable. Se corrió mucho riesgo”, dijo el ex San Luis.

“Por lo que hablé con mis compañeros que estábamos ahí, la mayoría de la gente que entró fue para exigir que ganemos, que salgamos adelante, una mezcla de apoyo. Pero no se ve bien todo lo que ocurrió”, detalla el portero.

Vino uno, me pidió la cinta de capitán y se la di, otro la polera y así, pero bueno, ojalá que no vuelvan a ocurrir estas cosas”, cierra.

Me llega este triste video protagonizado por hinchas de la U. Que indecencia, ni siquiera estan peleándose el descenso. Tienen mucho que aprender de la vereda de al frente. Colo colo con caravana apoyo sus jugadores cuando estaban en la promoción. pic.twitter.com/X2g1qm7GFU — Crist⚽️fer (@CHvm14) October 30, 2021

Programación doble fecha noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022

Jornada 13 (Jueves, 11 de noviembre)

Brasil vs Colombia

Ecuador vs Venezuela

Paraguay vs Chile

Perú vs Bolivia

Uruguay vs Argentina

Jornada 14 (Martes, 16 de noviembre)

Argentina vs Brasil

Bolivia vs Uruguay

Chile vs Ecuador

Colombia vs Paraguay

Venezuela vs Perú.