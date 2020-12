De Paul: "Soy el arquero de la U y tengo que bancarme lo que venga"

El arquero de Universidad de Chile, Fernando De Paul, habló sobre su error ante Huachipato y anticipó lo que será un nuevo Clásico Universitario ante la UC.

Fernando De Paul, guardameta de Universidad de Chile, asistió a conferencia de prensa tras un amargo empate con Huachipato. El ‘Tuto’ se llenó de críticas tras un error en el segundo gol de los acereros, y aclaró que le toma importancia a algunos comentarios, pero sabe lo que debe afrontar por ser el arquero de los azules.

"Acá hay que rendir todas las semanas. Aquí que tengas un partido bueno no significa nada. Las críticas las tomo bien.Hay críticas que las tomo con mucha importancia. A mí, no me afecta, porque estoy en un puesto que es así, siempre que te equivocas, lo pagas con lo más caro, el gol del rival. Soy consciente que soy el arquero de Universidad de Chile y tengo que bancarme lo que venga", confesó.

Al momento de realizar una evaluación del partido ante Huachipato, el ex portero de San Luis de Quillota fue claro. Y reconoció que el duelo se complicó por algunos detalles puntuales, pero está confiado en como han crecido defensivamente y tiene fe de poder mostrar esa misma solidez ante Universidad Católica este miércoles.

"Hemos hecho hincapié en la parte defensiva. A la hora de defender, comprometernos todos. Los últimos partidos, cuando arrancó la segunda etapa del Campeonato, no nos han agarrado tan mal parados como otras veces.Creo que vamos a estar mejor en lo defensivo, más sabiendo el rival que enfrentamos", agregó.

También, confesó que "lo importante es que cuando ataquen, siempre nos encuentren bien posicionados. Esperamos que podamos controlar el partido de la mejor manera, y para contrarrestar lo bueno que tienen, también generar en el arco rival con lo que tenemos, que se preocupen de nosotros. Creo que será un partido parejo".

El duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica se jugará este miércoles en el Estadio Nacional. El duelo, válido por la fecha 25 del Campeonato Nacional se jugará a partir de las 18:00 horas.