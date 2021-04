De Paul defiende a Matías Rodríguez: “No recibió el reconocimiento que merecía”

El arquero de Universidad de Chile, Fernando De Paul, dejó claro que extraña a Matías Rodríguez e indicó que no fue muy reconocido en su último tiempo.

Un gran logro consiguió ayer Matías Rodríguez en su carrera tras consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana con Defensa y Justicia. Y la obtención del trofeo igualmente fue celebrado por sus ex compañeros, y uno de ellos fue el actual capitán azul, Fernando De Paul.

El “Tuto” asistió a conferencia de prensa vía remota desde el Centro Deportivo Azul y dejó ver su felicidad por el trofeo obtenido por Rodríguez. Y, según el propio arquero, el defensa más goleador en la historia de la U no tuvo el reconocimiento que merecía en su última etapa en el “Romántico Viajero”.

"Cuando estuvo acá el último tiempo yo creo que en general no recibió el reconocimiento que él merecía, quizás también por su perfil bajo, por su humildad, seguramente ahora que está en otro lado se lo va a reconocer y extrañar porque fue un jugador histórico para la institución, el defensor más goleador de la historia", afirmó De Paul.

Además de eso, el ex arquero de San Luis de Quillota afirmó que no le llama la atención el encuentro que hizo el ex capitán universitario. Esto debido a que el argentino tiene las condiciones para jugar en cualquier posición.

“Conociendo las capacidades de Matías (Rodríguez), la forma de prepararse antes de los partidos o los entrenamientos, es obvio que está capacitado para rendir en cualquier lado”, reconoció.

Finalmente, De Paul no dejó pasar la oportunidad para recordar a otros personajes queridos que están en Defensa y Justicia. "Contento y felicidad por Mati, la verdad es que lo tiene muy merecido, él, su familia, más que nada contento con eso. Por Guille Marino, por Sebastián Beccacece y Nico Diez, que por ellos yo llegué acá a la institución", finalizó.