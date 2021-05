David Pizarro y su rol como entrenador: "Puedo dirigir una selección chilena"

El ex futbolista de Universidad de Chile se tiene fe para el futuro.

El chileno David Pizarro sigue realizando su curso de entrenador en la academia de la federación italiana .

La llegada de Luciano Spalletti a la banca del Napoli puso al ex futbolista chileno como candidato para ser ayudante

"No. Estoy haciendo el curso de entrenador, por lo que sería una experiencia formativa. Luciano invitó a todos los participantes del curso a su casa, una finca preciosa. Comimos bien, pero no me pidió nada", dijo el ex volante Messaggero.

"Una vez quise hacer carrera en la federación chilena. Hoy creo que puedo entrenar una selección nacional en mi país, quizás comenzando con una selección juvenil", apunta el ex jugador de 41 años.

"Me gustaría crear mi propio equipo de trabajo. Entonces, quizás algún día, gane mi primer Scudetto en Italia. Lamentablemente sólo lo rocé", reconoce Pizarro.

David Pizarro pasa rápidamente de la selección chilena ("Marcelo Bielsa ha cambiado nuestra mentalidad", asegura)

"Es un gran golpe. Es ganador, tiene carisma, trae entusiasmo. Estupendo", valora Pek. "Pero como dice Massimiliano Allegri. también se necesitan buenos jugadores. La Roma tiene una buena base", analiza el porteño.