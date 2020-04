El ex volante de la selección chilena volvió a criticar al gobierno de Chile.

David Pizarro nuevamente alzó la voz con dureza contra el gobierno de Sebastián Piñera, y lo volvió a hacer en un largo diálogo con la prensa italiana. El ex volante de Universidad de Chile conversó con el medio Corriere dello Sport.

"Nos quedamos en casa, salimos por cosas esenciales. Estoy un poco indignado", fue lo primero que dijo.

"Mientras el virus se estaba propagando, nuestro gobierno no hizo nada", agregó con rabia el ex AS Roma e Inter de Milán.

Luego hizo un análisis más profundo: "tuvo que actuar con prontitud, basándose en el ejemplo de Europa. ¿Sabes cuántas camas tenemos en cuidados intensivos? 300. Si las autoridades locales no hubieran intervenido, hablaríamos de una gran tragedia para el país. Me molesta, aunque realmente no debería sorprenderme".

Pizarro también fue consultado sobre su opinión del estallidos social que se generó en el país desde el 18 de octubre del año 2019.

"Desde octubre hasta hace dos semanas. ¿Que está haciendo él? Envía al ejército. El resultado: 23 muertos, miles de heridos", indicó, para luego completar que "lo que los políticos no han entendido es que la gente no se queja por capricho. Se queja de que no hay dinero".