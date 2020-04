David Pizarro: "Me etiquetan de comunista porque estoy con la gente"

En entrevista con un medio italiano, el ex volante de la U y Wanderers sacó su lado más político.

El ex jugador de la selección chilena, David Pizarro no se guardó nada al momento de criticar las medidas sanitarias y sociales que han tomado los gobernantes de Chile desde octubre a la fecha, tanto con el estallido social como con la pandemia del coronavirus.

En conversació con el medio Corriere Dello Sport italiano, el ex volante la Fiorentina, habló de todo:

“Lo que los políticos no han entendido es que la gente no se queja por capricho. Se queja de que no hay dinero. Vengo de una familia muy pobre, por eso entiendo a mi gente. En la crisis, toda la arrogancia del capitalismo está emergiendo”, declaró.

Sobre el estallido social de octubre, apuntó al presidente Sebastián Piñera: “Desde octubre hasta hace dos semanas, ¿qué estaba haciendo él? Enviar al ejército. El resultado: 23 muertos y miles de heridos”.

Ante la posibilidad de seguir una carrera política, Pizarro respondió que: “nosotros no hay derecha o izquierda, todos se sientan en la misma mesa. La nuestra es una democracia debilitada. El poder real está en manos de seis o siete familias, que controlan la economía y la comunicación. Piensa, el Gobierno le ha dado un mar a una de estas familias. Regalado. Un mar”.

“Me etiquetan de comunista porque estoy con la gente, pero no me importa si eres de derecha o izquierda. Solo quiero más dignidad. No estoy diciendo justicia, dignidad. Es malo decirlo, porque amo a mi país, pero no quiero que la gente vuelva a perder su libertad”, cerró.