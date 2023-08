Darío Lezcano no atraviesa un buen momento en su carrera desde que llegó a Colo Colo como uno de los delanteros para reemplazar a Juan Martín Lucero, quien dejó de manera unilateral el Cacique que terminó con un fuerte castigo tanto para Fortaleza como para el jugador por parte de la FIFA.

Desde su llegada a Macul tras pasar por México, Alemania y Suiza el atacante sólo ha estado presente en ocho juegos de Colo Colo con 252 minutos y tres goles. También contempla minutos en la Copa Libertadores y la Copa Chile con un tanto más en su registro.

Suplente en la mayoría de los partidos y en otros incluso no ha estado en la lista de 18 jugadores citados para cada encuentro por parte del entrenador albo. Es por esto que la polémica se instaló porque el atacante ni siquiera acompaña a sus compañeros en el estadio y ve los compromisos desde su casa.

Y por si fuera poco sus problemas futbolísticos salen de la cancha por una denuncia que realizó Lilian Fretes, ex esposa del jugador y que que conversó con el diario AS.

“Me daba 800 dólares hace seis meses. Entonces yo dije ‘ya’, estaba cansada y todo, y cerramos por 3500 dólares, porque tenemos seis hijos. Son muchos. Todo ese tiempo luche con él, yo no quería pelear, solo fue el capricho de él, pero no sé por qué, si la relación la destruyó él”, reveló.

Fretes agregó que "hicimos un acuerdo con su abogada y mi abogado. Yo firmé lo que tenía que firmar y tuve que darle la camioneta que era de los dos. Él me dijo ‘si yo te doy el dinero, tú me vas a dar la camioneta”.

“Tiene muchas amistades y yo tenía miedo de que me mandara a hacer algo. Él me enviaba las amenazas por teléfono y me decía que iba a comprar a toda mi familia. Y fue así. Le tuvo que pagar a muchos para que se pongan en mi contra”, concluyó la ex esposa del jugador de Colo Colo.