Darío Lezcano da luces de su salida y ataca con todo a Gustavo Quinteros

Colo Colo comenzó con el pie derecho una nueva temporada de nuestro fútbol nacional. Esto ya que el fin de semana vencieron sin muchos problemas a Unión Española por 3-0, pero esta semana tienen una verdadera prueba de fuego cuando enfrenten a Godoy Cruz por la ida de la fase previa en la Copa Libertadores. Pero a pesar del buen momento del cacique, uno que no lo pasa bien es Darío Lezcano.

El delantero paraguayo fue una de las grandes decepciones durante la temporada pasada en el equipo, donde recordemos Gustavo Quinteros era el director técnico del equipo. En ese sentido, el estratega no consideraba al jugador para el equipo y no le dio muchas oportunidades, es por esto que el futbolista albo le guarda un gran rencor.

Durante la buena pretemporada de Colo Colo al mando de Jorge Almirón, Darío Lezcano tampoco pudo sumar muchos minutos, esto mismo habría motivado que busque una salida del club, ya que no tendría un futuro en Colo Colo. En definitiva, el delantero se iría a préstamo al Tacuary de Paraguay, pero no dijo adiós sin antes descargarse por completo en contra de Gustavo Quinteros.

En conversación con Radio Agricultura, Darío Lezcano entrego nuevas novedades sobre su salida de Colo Colo. "Estoy feliz porque voy a regresar a mi país, pero también me voy triste porque en Colo Colo no me dieron la oportunidad que pedía. Pero bueno, llegamos a acuerdo y podré seguir jugando".

Tras esto, el paraguayo no se guardó nada al referirse sobre Gustavo Quinteros. "Lo de Quinteros, me sorprendió. No me dio la oportunidad para demostrar, ni uno o dos partidos, nunca nos peleamos. Es triste porque es buen entrenador. Él finalmente no me dejó ir a Emelec. Ahí se demostró que clase de entrenador es. Él me faltó el respeto, para qué me trajo si no me hacia jugar, me voy decepcionado de él".