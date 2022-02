Dante Poli: "Si Chile le gana a Brasil renuncio al canal"

El ex defensa de la UC se refirió a las pocas chances que tiene la Roja de todos de ganarle a

"Me pidieron sinceridad, que perdamos por poco, listo, chao. Acá no voy a cuentear a nadie, no me dejo llevar por los hinchas ni por los sentimientos. Ojalá perdamos por poco”.

Ante aquellas palabras del exdefensa de la UC, el optimista Tudor dijo: “Yo creo que Chile le puede ganar a Brasil”. Tras ello, Poli se lanzó a la piscina. “Me voy. Si Chile le gana a Brasil renuncio al canal y la gente va a estar feliz y fascinada”.

Tudor: Es una vergüenza que desde ya digamos en este panel que vamos a perder con Brasil.

Poli: Perdón, es vergüenza o capacidad para analizar objetivamente y sacarse el hincha y el comentario chauvinista, lo que tú le reclamaste al señor Solabarrieta.

Tudor: Ellos son superiores a nosotros, tienen más jugadores, ¿pero no les puedes ganar igual?

Poli: No. No le puedes ganar.

Tudor: Chile es un equipo que juega bien. Y mejoró. Qué pasa si en Chile están bien Sánchez, Vidal, Brereton, Charles…

Poli: Perdemos por poco.

Tudor: Eso para ti.

Poli: Si están bien, perdemos por poco.

Vamos a ir al Mundial". Es palabra de Chupete.

Las dos "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias.

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo.

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.