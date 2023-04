Fue en el programa ESPN F90 Chile, que el exjugador de la UC y ahora comentarista deportivo, Dante Eugenio Poli, tomó la palabra y fue categórico respecto a las jóvenes promesas del Bulla.

"Yo también en algún momento lo dije visualizando lo que podía hacer esta selección que venía precidida de buenos resultados sobre todo los amistosos con Brasil y un par de giras por ahí en que a lo bien que estaba jugando en lo colectivo en general y si le integras a Osorio y Assadi se potencia aún más y podría haber sido definitivamente otro el logro que hubiesen conseguido allá, pero fue lo contrario", partió diciendo el ex zaguero central.

En la misma línea, agregó que "ambos decepcionaron, más allá que lo colectivo no rindió y eso influye, pero me parece que ellos dos están al debe, ellos dos se estancaron de lo que mostraron el año pasado. Son chicos de mucho talento y calidad, pero que estén en la banca es más responsabilidad de ellos".

"Yo creo que la Sub 20 no los despotenció a ellos para su vuelta, sino ellos despotenciaron a la Sub 20 que me parece que dentro de este análisis más profundo de lo que pasa con ellos es el pecado más grande. Ellos son grandes responsables que a la Sub 20 no le haya ido mejor y ellos son responsables de no estar jugando por haber bajado su rendimiento y por algo no están jugando bien en Universidad de Chile", remató Poli.