Dante Poli dispara con todo en contra de Assadi y Osorio

El ex futbolista de Universidad Católica, Dante Poli tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y analizó el pobre presente que tienen las joyas de Universidad de Chile, Poli le cayó con todo a los canteranos azules.

“No los empecemos a justificar y excusar con el sistema o las posiciones. Normalmente han jugado de delantero o mediapunta, pero son dos jugadores que eventualmente han jugado en su posición. No empecemos a protegerlos de sobremanera”, comenzó declarando Poli en el programa.

Poli nuevamente criticó a los canteranos azules.

Poli cree que los juveniles deben mostrar más sacrificio en los entrenamientos. “Si después me dices su responsabilidad para defender o función que también requiere de un sacrificio para ser parte de un plantel profesional o titular incluso, te lo puedo entender”, confesó en ESPN.

“Después desde su capacidad individual, su talento, su habilidad desde mitad de cancha para arriba es donde más han jugado”, cerró.

Poli ya había sido muy duro tras el Sudamericano Sub 20

Poli ya había sido muy tajante con los juveniles formados en el CDA tras el fracaso en el Sudamericano Sub 20 que se jugó en Colombia: "ambos decepcionaron, más allá que lo colectivo no rindió y eso influye, pero me parece que ellos dos están al debe, ellos dos se estancaron de lo que mostraron el año pasado. Son chicos de mucho talento y calidad, pero que estén en la banca es más responsabilidad de ellos"

"Yo creo que la Sub 20 no los despotenció a ellos para su vuelta, sino ellos despotenciaron a la Sub 20 que me parece que dentro de este análisis más profundo de lo que pasa con ellos es el pecado más grande. Ellos son grandes responsables que a la Sub 20 no le haya ido mejor y ellos son responsables de no estar jugando por haber bajado su rendimiento y por algo no están jugando bien en Universidad de Chile", remató.