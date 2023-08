Dante Poli dice que la U no tiene ninguna posibilidad ante Colo Colo

Dante Poli analizó el Superclásico que se disputará el próximo sábado 2 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

La U no llega en un muy mal momento y así lo detalló Dante Poli, quien en F90 de ESPN Chile sentenció cualquier posibilidad azul: “La U llega con alta fragilidad, en líneas generales y tratando de ser objetivo, no existe ningún elemento para que la U salga airoso”.

“Efectivamente hay accidentes, situaciones que pueden ocurrir que hagan del partido algo extraño o anormal de lo que uno pensaba en lo teórico, pero esta U para enfrentar a Colo Colo no tiene fútbol, no tiene estrategia, no tiene espíritu ni la fuerza emocional o mental”, complementó el formado en San Carlos de Apoquindo.

“Llega en una gran desventaja y si se da un partido consecuente con lo que he descrito, Colo Colo no debería tener inconvenientes para derrotarlo”.

"CREO QUE NO EXISTE NINGÚN ELEMENTO PARA QUE LA U PUDIESE SALIR AIROSO EN ESTE PARTIDO"#ESPNF90Chile Dante Poli aseguró que #ColoColo no debería tener inconvenientes para vencer a #UdeChile, y agregó que la U "no tiene ni el fútbol, ni el espíritu" para lograr un triunfo. pic.twitter.com/acwfNkZ0nV — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) August 30, 2023

También explicó la salida de Osorio a Dinamarca: “Estuve analizando, es un club muy joven y que ha ido compitiendo y mejorando, es protagonista y está en competencias europeas. Es primera vez que tienen un técnico español, que para la adaptación de Osorio puede ser muy importante”, partió indicando Poli.

“Hay cinco jugadores brasileños, un ecuatoriano y un uruguayo dentro de un plantel que puede recepcionarlo, es un equipo que dentro del contexto el equipo pelea por cosas importantes, es un equipo que va a proponer, para que él se pueda desarrollar bien”, explicó a Radio Futuro.