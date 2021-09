Dante Poli analizó la supremacía que tiene Colo-Colo sobre Universidad de Chile, todo pasó en el programa de ESPN en donde analizaron el duelo del próximo domingo en Rancagua.

"Te digo una cosa, es tanta la diferencia, desde lo estadístico y los récords, que ya está perdiendo esta sensación de clásico, aunque se me enojen los de la U", expresó.

Además agregó que, "para mi y siendo súper respetuoso, cada uno lo vive de su lugar, pero uno ya no llega diciendo "haber, lo competitivo, es un clásico y lo puede ganar cualquiera porque en realidad da lo mismo la tabla", pero no, no da lo mismo, porque Colo Colo lo viene ganando hace rato, hace mucho tiempo".

Para finalizar Danti Poli volvió a reiterar que se ha perdido un poco esa esencia de lucha que había antes en el clásico. "Es tanta la diferencia que para mi está perdiéndose eso de Superclásico y el clásico", sentenció.

"ES TANTA LA DIFERENCIA DESDE LO ESTADÍSTICO, QUE PARA MÍ ESTÁ PERDIENDO LA SENSACIÓN DE CLÁSICO"#ESPNF90Chile Dante Poli y las diferencias que han sacado los albos ante la U: "Colo Colo lo viene ganando hace mucho tiempo". Míralo por #ESPNenStarPlus-> https://t.co/2yT1OU94gS pic.twitter.com/7Es2szl82p — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) September 20, 2021

Buen día, Caciques 👋🏼



Iniciamos la semana pensando en el duelo que sostendremos este domingo ante U. de Chile.



¡Vamos todos juntos por una victoria! ⚪️⚫️#VamosColoColo 🤟🏼 pic.twitter.com/Zo3ZWSiwwF — Colo-Colo (@ColoColo) September 20, 2021

Universidad de Chile vs. Colo Colo: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por el Campeonato Nacional?

El encuentro entre azules y albos se disputará el próximo domingo 26 de septiembre a partir de las 16:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.