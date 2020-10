Danilo Díaz: "Si no resuelve ya el tema de Matías Zaldivia, Colo Colo desciende"

El panelista de los Tenores de ADN, aseguró que las consecuencias de la decisión que tomó Blanco y Negro sobre el sueldo de Matías Zaldivia pueden terminar con una pesadilla para los hinchas.

El periodista Danilo Díaz no tiene doble lectura sobre lo que hizo Blanco y Negro, quien en su participación en Los Tenores alertó sobre las consecuencias que puede tener esta resolución en lo deportivo para el club popular.

"Si no resuelve este tema ahora ya, esta semana, Colo Colo desciende. Colo Colo baja", sentenció el Tenor del Pueblo.

"(Si está con molestias) No juega. Es su carrera. 'No voy. Me lesiono. Tengo que pagar yo. Me cortan el sueldo'. Ya venimos del problema de ir a la AFC (seguro de cesantía). Esto es muy llamativo", aseveró.

"El técnico tiene que dar la charla: 'Muchachos, hay que meterle'. Ojo (...). Los jugadores tienen su prestigio, pero no es que vayan a jugar con el taxímetro, la cabeza les va a funcionar de otra manera".

"Usted va a decir que igual es buena plata, por el tope, pero dentro del contrato de los jugadores es lo que corresponde. Tiene un sueldo de futbolista de Primera División en el equipo más caro del país",cerró.