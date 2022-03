El periodista de Radio ADN analizó el pobre empate de los azules ante Curicó Unido en el Estadio Santa Laura.

"Este es un plantel que está mal estructurado, mal conformado, donde los rendimientos individuales responden a lo que son estos futbolistas, no se puede pedir milagros. Los jugadores tienen ciertos niveles, lo que han ofrecido estos jugadores está dentro de la media, ¿Cuál es el punto? Con la presión que significa jugar en un equipo grande como Universidad de Chile, con lo que representa esta camiseta, con lo que significó tener toda esta cantidad de gente en el estadio, yo no sé si estos jugadores habían jugado en esas condiciones, es otra cosa ser jugador de equipo grande", comenzó diciendo tras el encuentro.

El comunicador proyecta lo que viene para el equipo de Santiago Escobar: "Ha jugado seis partidos, le queda seguir en esta primera rueda, la idea a esta altura es tratar de sumar de uno, poder ganar cuando se pueda, intentar seguir sumando para ver qué refuerzos llegaran".

Además envía un mensaje al presidente de Azul Azul, Michael Clark: "Ahí un poco de pudor los empresarios que han estado trabajando, no metan más cachos. Clark asesórate bien, si no te vas a ir al descenso, si no la U se va al descenso, con este nivel".

"Tendrá que salir a buscar Universidad de Chile, ahora no van a tener que ser incorporaciones, van a tener que ser refuerzos. A los representantes, a los que han estado cerca de la conformación del plantel, no metan más cachos".

Sobre el juego del Bulla, explicó que: "El principal problema lo tiene a la hora de defender. Defiende mal la U, hoy día Curicó lo apuró y casi le gana en la pelota final. No tuvo una buena noche Holgado, Castro, fueron dos que anduvieron bien contra O'Higgins, hoy carecieron de movilidad, no estuvieron finos, el equipo lo sintió y por eso no llegaron, pero cuando se atrevió Curicó, cuando vio que el partido se le iba, consiguió el empate y estuvo más cerca".

