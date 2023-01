Danilo Díaz defiende a Berizzo y asegura que el problema "es de jugadores"

La derrota por goleada de la selección chilena Sub 23 ante Santiago Wanderers hizo que los paneles deportivos analizaran el presente de Berizzo en la Roja de todos.

Díaz pide calma antes de realizar evaluaciones apresuradas: "propia de las redes sociales, pero hay que mantener la calma, ver que el problema es de jugadores, de la carencia de competencia interna".

Según el Tenor del Pueblo, "si fuera por las redes sociales ganaban Marcel Claude, Daniel Jadue y el Apruebo. Hay que seguir con el trabajo, viendo quiénes están capacitados para competir y ver los partidos de marzo. Además, Ricardo Gareca no es mago", reflexiona el panelista de radio ADN

"Los resultados no son buenos, pero en la adulta, al menos contra Eslovaquia y Polonia se advirtió una mejoría en el funcionamiento. Pero el gran problema en la selección mayor, en la Sub 23 y en la Sub 20 es arriba: carecemos de gol", dijo el periodista.

"Quizás aumentar el número de extranjeros en Primera, para competir en las copas; pero posibilitar que los cabros que tienen entre 18 y 22 años maduren y compitan en Primera B y Segunda División.