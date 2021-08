Danilo Díaz, destacado periodista nacional, analizó la dura fecha triple que tendrá que enfrentar la roja de todos en el mes de septiembre.

"Muchos desdeñan los empates, pero si hoy me dicen tres igualdades, lo firmo de inmediato. Cuatro puntos sería muy bueno, más aún si la cosecha es en Quito y Barranquilla", sentencia el comentarista en su columna del diario El Mercurio.

⚽️🇨🇱 Estos son los 28 convocados por el DT Martín Lasarte para la triple fecha de septiembre de las Eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.



02/09 vs. 🇧🇷

05/09 vs. 🇪🇨

09/09 vs. 🇨🇴#VamosLaRoja pic.twitter.com/dPMdkphbeJ