Daniella Durán, periodista colombiana Daniella Durán, que fue vinculada hace unos meses a Arturo Vidal, se encuentra en nuestro país y ya visitó lucares icónicos, como la Plaza de Armas o la Piojera.

Durante su paso por Santiago fue entrevistada por Las Ultimas Noticias y le consultaron si es que el volante de Inter de Milán está enterado de su paso por la capital, tomando en cuenta que la próxima semana llegará para defender a la selección chilena en Clasificatorias.

"No sé si realmente sabe que estoy acá, pero la verdad es que ahorita mi tema no es él. Yo vine por compromisos profesionales, estoy enfocada en eso y él, supongo, está en lo suyo haciendo su carrera y su vida. Le deseo lo mejor, por supuesto", reveló al matutino.

Le preguntaron igualmente si es que es su ex novio o ex amigo y contestó que "no, porque realmente nosotros nunca tuvimos para nombrar lo que vivimos. La verdad, simplemente fue una historia que ya pasó y tomé la decisión correcta".

En tanto, en sus historias de Instagram contó cómo vivió el fuerte temblor del martes: "Tembló súper duro, nunca había vivido esto, estoy en un piso alto. Por favor, consuelo para poder dormir, porque no puedo".





Programación doble fecha noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022

Jornada 13 (Jueves, 11 de noviembre)

Brasil vs Colombia

Ecuador vs Venezuela

Paraguay vs Chile

Perú vs Bolivia

Uruguay vs Argentina

Jornada 14 (Martes, 16 de noviembre)

Argentina vs Brasil

Bolivia vs Uruguay

Chile vs Ecuador

Colombia vs Paraguay

Venezuela vs Perú.