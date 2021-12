Daniella Chávez se mandó un "particular" discurso en el cierre de campaña de José Kast

La controvertida ex conejita Playboy espera “un país que nos prometa trabajo para que así nadie más tenga que salir a robar”.

Daniella Chávez.

Una sorpresiva aparición tuvo la modelo nacional Daniella Chávez en el cierre de campaña del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

La conejita playboy e influencer no dudo en participar en el evento del Parque Araucano, donde también animó y compartió un "reflexivo" discurso.

“Nada, ya está todo dicho. Ya todos sabemos que si queremos un país libre, un país… libertad, un país donde podamos salir tranquilos a la calle”, señaló entre aplausos.

Asimismo, la oriunda de Rancagua expresó su deseo de “un país que nos prometa trabajo para que así nadie más tenga que salir a robar”.

Al tanto de las repercusiones que generó su presencia en la actividad -y que incluso la llevó a ser tendencia en Twitter-, Daniella reveló que “solo hoy tengo 5 millones de impresiones en mi cuenta de Twitter”.

“Gracias a todos por el tremendo apoyo hoy! Siempre queriendo lo mejor para Chile, solita logré más interacción y alcance que todos los artistas del otro lado.. y dando el apoyo sanita y consciente”, agregó en otro tuit.

En otro mensaje (que posteriormente borró), la influencer aclaró que “yo me siento orgullosa de ser conejita Playboy, me dio la vida que soñé, a los 24 me gané mi primer millón de dólares por fotos, en 3 años más perdí la cuenta del dinero que llego (sic), ahora a los 31 años y solo puedo disfrutar de mi triunfo personal”.

“De eso se trata, se ser feliz”, concluyó.