Daniella Chávez recordó infidelidad de Eduardo Berizzo

Daniella Chávez dijo presente en el Estadio Monumental, la modelo presenció el empate entre la selección chilena y Colombia.

La influencer no quiere ver más a Berizzo en la banca de la roja de todos, la ex conejita Playboy lanzó una frase en contra del DT: “Ojalá Berizzo se cague a otro periodista para que la señora se lo lleve de Chile otra vez”, lanzó sin pelos en la lengua a través de X (ex Twitter). “Renuncia”, agregó posteriormente en otro posteo.

“Berizzo tiene huevos para joderse a los conocidos, pero para renunciar no tiene Huevos. Prefiere seguir llenándose los bolsillos y reírse de los Chilenos. Un fracaso. Te faltan pantalones Berizzo y ahora te joderás a un país entero”, escribió furiosa.

Por último contó que Berizzo tiene los dóias contados como estratega de la selección chilena.

“Me contaron que a Berizzo lo aguantan hasta Diciembre. Están esperando que tenga pantalones para renunciar y no perder tanta plata, pero Berizzo no lo hará, prefiere joderse a un país, pero con los bolsillos llenos”, cerró Chávez.

“Él se escapaba de las concentraciones de su equipo para mantener este amor furtivo”. Reveló el periodista Mario Mauriziano, quien recordó el episodio de infidelidad de su ex esposa con Eduardo Berizzo, ex técnico de O’Higgins y actual entrenador de Chile.