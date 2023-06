Daniella Chávez filtra un nuevo audio del Chino Ríos: "Enamorado de ti"

Daniella Chávez sigue armando polémica con los audios del ex tenista número del mundo, la ex conejita Playboy aseguró tener un nuevo registro del Chino.

"Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas“, escribió hace uno días Chávez en Twitter, adjuntando el audio de Ríos.

“Yo te doy una entrevista a ti, te cuento todo lo que está pasando, hacemos mierda a (Mauricio) Israel y a todos los hueones, porque tengo tanta hueá de todos estos saco hueas…Pero tú me das una noche contigo, los dos solos, donde tu quieras, te invito a cualquier lugar del mundo, los dos solos… ¿Te tinca o no? Cuéntame”, dice Marcelo Ríos en el audio filtrado.

Segundo audio: “La primera entrevista te la voy a dar a ti, te lo prometo, te lo juro. Porque te quiero ayudar y yo sé que tú después me vas a ayudar a mí. Te tengo buena onda. Me has caído siempre bien. Has dicho las hueás como son. Aparte que enamorado de ti, pero desde siempre. Por ahí va mi historia, después te la voy a contar”, se le escucha decir a Marcelo Ríos.

“Marcelo Ríos así cobardemente dijo que el mensaje de audio que me envió fue cuando estaba separado. Ja, ja, ja no señor Ríos, fue este sábado y yo te respondí el lunes“, escribió ahora Daniella Chávez.

La periodista Cecilia Gutiérrez, le ofreció "disculpas a Daniella. Quiero disculparme por el audio que yo le mandé. Quizás yo me equivoqué. Después de lo que hablamos (ella y él) pensé que esto iba para otro lado. Yo tampoco sabía que ella era casada y tenía hijos. Por eso mis disculpas a ella, que nunca lo hubiera hecho si sabía que era casada. Pero si ella lo tomó como que la traté de prostituta por decirle lo que le planteé, quiero decir que no es así. Ella trabaja y se gana su vida bien y me alegro".

