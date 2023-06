Daniella Chávez filtra audio íntimo de Marcelo Chino Ríos

Daniella Chávez dejó la escoba en las redes sociales, la modelo amenazó con subir una conversación con el ex tenista nacional, en el audio se escucha al Chino Ríos invitando a Chávez para salir una noche solos.

“¡Me trata de Prostituta! ¡El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo el me da una entrevista! ¡Jaja Pobre! Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas”, escribió la modelo en Twitter.

“¡No quería subir el audio del Chino Ríos, pero de verdad molesta e incómoda que tipos que piensan que por tener dinero pueden tener a la mujer que quieren! Le fue mal al Chino, no soy Prostituta y me va muy bien en la vida. ¡No tengo necesidad de acostarme con idiotas por dinero!”, aseveró la influencer.

Ahí vino su descargo contra Ríos: “Trabajo con mi imagen, Fui Playboy, hago Onlyfans y soy la mejor. ¡Pero no le da derecho a tipos como estos a pensar que pueden tenerte por su dinero jajaja! Como este son varios que me ofrecen toda la riqueza del mundo por una noche, ¡pero yo prefiero ganarme mi dinero y ser feliz!”, explicó.

¿Qué decía el audio de Marcelo Ríos?

“Yo te doy una entrevista a ti, te cuento todo lo que está pasando, hacemos mierda a Israel a todos los hueones, porque tengo tanta hueá de todos estos saco hueas…Pero tu me das una noche contigo, los dos solos, donde tu quieras, te invito a cualquier lugar del mundo, los dos solo… ¿Te tinca o no? Cuéntame”, propuso el ex número uno del mundo en tenis.

