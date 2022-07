Daniella Chávez en picada contra dueño de O’Higgins

La conejita Playboy anunció que ya lleva más de 8 millones de dólares recolectados en OnlyFans para hacer una oferta a la dirigencia celeste. Vía redes sociales, lanzó sus descargos.

Sin embargo el club no está a la venta: “no existe ninguna opción de que la familia Abumohor (actuales dueños) se siente a conversar con ella, porque los ha tratado pésimo en redes sociales y en varias oportunidades”, declararon desde la escuadra celeste.

Más tarde, vía Twitter, Chávez actualizó que ya lleva reunidos 8 millones de dólares. Junto con ello, mandó un recado: “Hoy veo en las noticias que la dirigencia de O’Higgins no me quieren vender, porque los critiqué en redes sociales”, pero, “si hacen mal la pega obvio que los voy a criticar”.

“¡Ricardo Abumohor (dueño de O’Higgins) dijo que el club estaba en venta!”, recordó ella. “Y (que) prefería que el club quedará en manos de gente de la región!”. Luego, reclamó: “Pensé que era más serio este señor, y estoy segura que puedo hacer mucho más por el club que él”.

Luego, lanzó una segunda réplica a través de la misma red social: “Igual da pena cómo actúan los supuestos machos en este país”, partió diciendo. “Abumohor me discrimina para comprar O’Higgins, lo pone en venta para todos, pero menos a mí, por la forma en que reuní el dinero”.

Junto con ello, manifestó que, si ella fuese la dueña, “podría hacer mejores cosas”, como “tener una plantilla de más de 3.5 millones de dólares al año, con refuerzos de calidad y buen DT”.

