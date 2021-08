Daniella Chávez alzó la voz ante desubicada broma de Monserrat Álvarez en CHV

La modelo abordó la "broma" de la periodista de CHV, acusándola de normalizar el abuso y de no respetar al género femenino.

Daniella Chávez

La modelo nacional Daniella Chávez no se tomó para nada de bien la broma que realizó Monserrat Álvarez en el matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, donde festinó con la situación de la modelo, quien acusó “acoso” del Ministerio de Salud por las constantes visitas para fiscalizar si cumplía con la cuarentena, tras llegar del extranjero.

Este hecho generó las disculpas de la Seremi de Salud, la cual lamentó “la desagradable situación que tuvo que enfrentar con personal de la Seremi de Salud RM, durante el periodo en el que tuvo que dar cumplimiento a una cuarentena obligatoria, según lo dispuesto en la normativa sanitaria para viajeros que ingresen al país”.

Frente a esta situación, Monserrat Álvarez lanzó una broma en el matinal, indicando que “me informan de la seremi que le tomaron la temperatura a todos los fiscalizadores a la salida de la casa de Daniella Chávez, como medida precautoria”.

Tras esta frase, la periodista reconoció que era “ordinario” el chiste realizado, acusando a su equipo de trabajo que “yo antes de trabajar en este matinal no era así. Yo me he puesto así, ustedes me han puesto así”.

Sin embargo, estas palabras no lograron calmar a la modelo, quien se valió de redes sociales para cuestionar la escena y acusar a la conductora de CHV de “normalizar el abuso”.

“No tengo nada contra la señora, pero aprendamos a respetar el género. Se burló todo el rato del acoso que sufrí y además dijo: estoy defendiendo a los fiscalizadores. Fui motivo de burlas para ella y normalizó el acoso que viví en mi hogar”, cerró.