Daniella Chávez celebró el triunfo de O’Higgins con sensual foto

Daniella Chávez estuvo atenta al duelo del Capo de provincia ante Huachipato.

O’Higgins rescató este martes una importante victoria de 2-0 como local ante Huachipato, en un compromiso correspondiente a la fecha 23 del Campeonato Nacional.

Con este resultado, los Celestes dejaron atrás cuatro derrotas consecutivas en el torneo, llegando a 25 puntos, que le permiten escalar al puesto 13 de la clasificación.

Por su parte, Huachipato completó su quinto duelo sin conocer de victorias en el certamen, y con 23 unidades se mantiene en el lugar 14 de la tabla, a solo 3 puntos del descenso directo.

En la próxima fecha, el equip ode la sexta región visitará el domingo a Unión Española, mientras que los “siderúrgicos” serán locales el lunes ante Curicó Unido.

La ex "Conejita Playboy" celebró con todo el triunfo:

Por fin triunfo Celeste! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) September 29, 2021

Gooooooooool de O’Higgins 2x0 sobre Huachipato! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) September 29, 2021

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.