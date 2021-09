Daniella Chávez se lanzó con todo en contra de Miguel Ramírez

Daniella Chávez es fanática de O'Higgins de Rancagua y siempre está pendiente de los partidos de los "Celestes".

Unión La Calera logró un importante triunfo por 2-0 sobre O'Higgins en el Estadio "Nicolás Chahuán" por la fecha 22 del Campeonato Nacional y se acercó al liderato tras volver a festejar en su casa.

La ex conejita Playboy explotó en su cuenta de Twitter tras la derrota de los visitantes: "Fuera vende Humo de Rancagua !!! Fuera Miguel Ramírez de O’Higgins ! Se los dije de antes, era el peor DT que podía llegar a Rancagua"!

El conjunto de Rancagua quedó estancado con 22 unidades en la parte baja de la tabla, tras sumar su cuarta derrota consecutiva.

En la próxima jornada La Calera visitará a Deportes Antofagasta el miércoles 29 de septiembre, mientras que O'Higgins recibirá a Huachipato el martes 28.

Una vergüenza nuevamente O’Higgins! Fuera Miguel Ramírez, 6 partidos dirigidos un triunfo y 5 derrotas! Hay DT que se han ido por menos,, No hay idea futbolística, no hay sangre, cambios equivocados… no hay nada en el O’Higgins de Ramírez!