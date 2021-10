Daniella Chávez pide la renuncia de Lasarte y Milad

Daniella Chávez explotó tras la dura derrota de la Roja de todos ante la selección peruana en Lima.

La fecha 11 terminó con un gran triunfo de la selección peruana ante su similar de Chile por 2-0 en un disputado partido en el que se mostró dueño de la pelota en casi todo el partido. Con este triunfo, Perú obtiene 11 puntos y se coloca a solo 1 punto de Paraguay (6° puesto) y a 3 unidades de Colombia (5° ubicación).

En la próxima fecha, 10 de octubre, Perú enfrenta a Bolivia en La Paz donde también buscará sumar otros 3 puntos que le permita escalar en la tabla de posiciones.

La "modelo" se lanzó con todo en su cuenta de Twitter:

Y lo último Lasarte vino a sepultar a esta Selección, un técnico mediocre sin ideas y manipulado, no servía y no sirve y los excesos le pasaron la cuenta también a La Roja, indisciplina etc pero para eso necesitábamos un DT con manejo de camarín y no se tuvo en los últimos años!