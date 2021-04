Daniela Seguel dolida: "La falta del aporte de Colo Colo me afectó bastante"

La destacada tenista nacional, Daniela Seguel, también reveló que espera ansiosa poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Daniela Seguel, la mejor tenista nacional en el ranking individual (203º) de la WTA, contó las dificultades que ha tenido que enfrentar últimamente. Y es que, desde que Colo Colo dejó de aportarle a su carrera, la jugadora vio complicadas sus cuentas. Además, reveló que quiere clasificar a Tokio 2020.

"Me afectó bastante. Colo Colo me entregaba 2.000 dólares mensuales, que era lo que ocupaba para pagar el entrenamiento en Europa”, comenzó señalando en conversación con el programa “Saque y Red” de radio Cooperativa.

“Solo en entrenador pago 1.600 euros, en la parte física pago 600 más y el alojamiento son 500... entonces, eso me lo pone cuesta arriba", continuó explicando al respecto de lo que invierte en su carrera profesional.

"Otra empresa también se bajó por el tema de la pandemia y hoy solo estoy con los fondos que entrega el Comité Olímpico, eso te genera una presión extra. Este año me había puesto como objetivo para poder substistir y tener más años como tenista profesional, clasificar sí o sí a los Grand Slam, y que me asegure un dinero importante para mantenerme en Barcelona", añadió.

Con respecto a la posibilidad de llegar a la cita planetaria, donde necesita que Alexa Guarachi ingrese al top ten de dobles, fue clara. "Siempre estoy pendiente de cómo nos va a todas, me gusta que al tenis femenino le va bien, si a una le va bien nos ayuda a todas”.

“La verdad es que si está la posibilidad de jugar en Tokio, sería maravilloso, muy lindo. Ojalá Alexa pueda cumplir lo del ranking, pero tampoco es algo que siga mucho porque no depende de mí, no me pongo esas expectativas", concluyó.