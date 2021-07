Daniela Colett aclaró quiebre con Eduardo Vargas en redes sociales

Después de mucha especulación, Daniela Colett usó su cuenta de Instagram para aclarar los rumores sobre el término de su relación con Eduardo Vargas.

La esposa de Eduardo Vargas se ha visto bastante activa en sus redes este último tiempo y ahora volvió a causar noticia. Esto tras referirse a un muy comentado quiebre con el futbolista de Atlético Mineiro en la típica dinámica de Instagram de preguntas y respuestas.

Cabe destacar que los primeros rumores comenzaron cuando se revelaron fotos íntimas de algunos jugadores de La Roja. Los registros eran de su estadía en la Copa América de Brasil 2021, y aparecían algunos junto a bailarinas, incluido Vargas.

Después de eso, los cibernautas corrieron a las redes de la brasileña para consultarle al respecto. Y su respuesta fue tajante: ¿Qué marido?, disparó. Con lo que dejó más que claro que las cosas entre ambos no están nada de bien.

Sin embargo, recientemente la influencer terminó con las especulaciones y confirmó su quiebre con Eduardo Vargas, con quien tiene tres hijos en común, a través de sus redes sociales.

“Estoy bien cansada ya de esa especulación, de esos mensajes, de esas bromas. Hasta porque yo no entiendo en qué cambia la vida de ustedes si yo estoy soltera o no. ¿En qué va a cambiar?”, disparó en sus historias de Instagram, donde aceptó que están separados y después añadió otras cosas según detalló Radio Agricultura.

“Esos mensajes de que estoy con cara de estoy llorando, de estar triste, no se qué. Estoy resfriada. Es por eso que estoy con esta cara, no estoy triste ni nada», complementó después.

“Para terminar con las especulaciones de ustedes, para que paren las bromas que me están colmando la paciencia: Sí, estamos separados, si es eso lo que querían saber”, siguió detallando la ahora ex esposa del ex goleador de Universidad de Chile.

“Yo no quería hablar sobre esto por respeto a mi familia, a mis padres, a mis hijos, en fin. Sin embargo, siempre tendremos una buena relación porque tenemos tres hijos. Nosotros siempre vamos a ser una familia y yo soy voy a apoyarlo a él pero es eso. Nada más que decir sobre esto”, concluyó.