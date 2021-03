Daniela Bonvallet devastada por tuiteros que comparten foto de su padre muerto

La hija de Eduardo Bonvallet, Daniela, dejó un sentido mensaje en redes sociales contra tuiteros que comparten una fotografía del deceso del ex futbolista.

Si de íconos del fútbol chileno se trata, Eduardo Guillermo Bonvallet dejó una huella difícil de borrar entre los seguidores del balompié nacional. Por eso, y próximo a cumplir seis años desde su sensible fallecimiento, el nombre del “Gurú” se mantiene presente entre los hinchas chilenos.

Sin embargo, las redes sociales mostraron su lado menos sensible este lunes, cuando una serie de desalmados utilizó Twitter para divulgar una cruda imagen. Se trata de un registro del ex comunicador y mundialista chileno tras su muerte, ocurrida el 18 de septiembre de 2015.

La fotografía comenzó a ser viralizada, causando un profundo dolor en el círculo cercano del ex jugador de Universidad de Chile. Por eso, fue su hija quien sacó la voz para condenar el hecho y exigir respeto por el personaje de su padre, que también defendió las camisetas de la UC y O’Higgins de Rancagua.

Por eso, Daniela Bonvallet utilizó su cuenta de Twitter para dejar un doloroso mensaje. "Acabo de ver una foto de mi papá muerto. Jamás la había visto, me dolió el corazón verla. Creí me desmayaba, me duele el alma la miseria humana", indicó la actual candidata al concejo comunal de Ñuñoa.

Pero eso no fue todo, y continuó disparando con todo sus dardos ante los insensibles. "¿Como es posible sean capaces de subir una foto así? Quede mal-mal. Con una tristeza profunda. Maldad pura", comentó la periodista, en un mensaje que rápidamente se llenó de comentarios apoyándola y recordando a “Bonva”.

Eduardo Guillermo Bonvallet fue un nombre ícono que marcó las últimas dos décadas del siglo pasado. En un comienzo lo hizo como futbolista, donde jugó la final de la Copa América 1979 con La Roja y también estuvo presente en el Mundial de España 1982. Tras su carrera, se dedicó a ser comentarista en radio y televisión.

Un controvertido personaje, que tomó la decisión de quitarse la vida en septiembre de 2015 en un hotel de Providencia. En medio de una profunda depresión, el criticado y querido “Bonva” puso fin a su existencia y provocó el pesar de su familia, amigos y seguidores, quienes hasta hoy lo recuerdan.