Daniela Aránguiz reveló por qué aceptó estar en El Discípulo del Chef

La ex modelo afirmó que su esposo Jorge Valdivia le dijo: "‘dale, no tienes excusas, los niños ya están vacunados y yo te ayudo con los tiempos’".

La ex chica Mekano, Daniela Aránguiz, se ha convertido en una de las grandes revelaciones del programa "El Discípulo del Chef" de CHV, donde llamó la atención por su orden en la cocina y por su higiénico detalle de usar el pelo tomado y una malla en la cabeza, algo que fue aplaudido por los televidentes.

Y es que hace tiempo que la exchica Mekano quería ser parte del programa de cocina de CHV, ya que le gusta el formato: “Es exigente, pero te enseña”, señaló.

Y otra cosa que reconoció es que rechazó ser parte de la primera entrega del programa con famosos.

“Mis dos hijos ya están vacunados contra el COVID y eso para mí era fundamental, porque ya había tenido propuestas de este programa la primera temporada, pero por el tema pandemia no quise“, explica.

“Cuando mis hijos estuvieron vacunados y empezó a volver un poco la nueva normalidad, tomé la decisión de participar”, manifiestó, que contó con el apoyo del ‘Mago’ Valdivia desde el primer instante.

“Jorge ya sabía hace rato, desde la primera oferta que me hicieron. Él me dijo ‘dale, no tienes excusas, los niños ya están vacunados y yo te ayudo con los tiempos’. En ese sentido, me apoyó heavy”, indica.

Pero no fue la única oferta que recibió en este tiempo, ya que Canal 13 también la tentó con su carta culinaria: Masterchef Celebrity.

“Tuve dos propuestas de Masterchef Celebrity y encuentro que es un súper buen programa también, pero como no graban en Chile… Lo primero en mi vida siempre van a ser mis hijos, mi prioridad. Y dejar a mis hijos solos, por irme a grabar dos meses fuera de Chile no lo haría“, fue enfática.

Por último, también reconoció algún acercamiento con el programa The Covers, de Mega, pero fue tajante en decir que “lo mío no es el canto, no canto ni en la ducha”.