Daniela Aránguiz fue consultada en el programa Podemos Hablar de CHV por los problemas con el alcohol que el mismo Valdivia ha reconocido en distintas entrevistas.

“Espero que todo eso haya quedado en el pasado, y lo espero de corazón por el bien de todos”, dijo. “Yo creo que Jorge me tiene que agradecer muchas cosas (sobre lo el tema del alcohol)”, añadió sobre el tema la ex chica Mekano.

Daniela Aránguiz estuvo en PH de CHV

Aránguiz dio como ejemplo, el “callar muchas cosas, ayudarlo a esconder muchas cosas”.

Cuando Jean-Philippe Cretton le consultó si trataba de actos de indisciplina que podrían haber alterado su carrera futbolística, la influencer aseveró que:

“Yo prefería echarme la culpa para que él no fuera culpable”, sentenció. “El bautizazo, por ejemplo, (me eché la culpa) de que yo no debía haber hecho la fiesta, que yo debí haberlos mandado a la concentración antes a Juan Pinto Durán, muchas cosas”, explicó.

Asimismo, confesó que “hay episodios que podrían aumentar la gravedad” de lo ocurrido en ese momento

No es primera vez que Aránguiz se refiere al famoso Bautizo

“Cuando hice el bautizo de mi hija, que no lo quise hacer en un lugar público (para evitar filtraciones), lo hice en mi casa… dejé la embarrada. Y desde adentro de mi casa, de mi círculo más íntimo, salieron los videos del ‘bautizazo’ y todas esas cosas que me pasaron”, reconoció hace un tiempo en el programa Zona de Estrellas.

"De mi casa salieron a la hora para llegar a Juan Pinto Durán. Si hubieran llegado a la hora se hubieran metido a las piezas para acostarse a dormir”, contó Daniela. “Lo único que voy a decir es que me deben unas cortinas”, reveló.