Daniela Aránguiz reveló cómo se enteró de infidelidad de Jorge Valdivia

La ex-chica Mekano, Daniela Aránguiz, contó cómo se enteró de la infidelidad del Mago.

En conversación con Jordi Castell, relató que ese día ella se encontraba en la clínica junto a su hijo.

"Pasé la Navidad con él en la clínica y todo. Yo estaba en la clínica, muy mal, porque yo estuve muy mal por mi hijo. Lo veo y el suero, la cuestión, conectado a no sé qué, una guagua de un año. Y estoy viendo tele, y sale una niña hablando que me habían sido infiel con esta niñita, la Alvarado", dijo.

"Nacho Gutiérrez habló conmigo por teléfono en un momento que yo creo que nunca había estado tan mal en mi vida y por eso le tengo tanto cariño. Quizás él no lo sepa, pero él a mí me apoyó, o yo sentí que me apapachó en un momento que yo estaba muy mal, muy mal, explicó.

Cuenta que el periodista la llamó: "le digo ‘dime que esta weá es mentira’. Y me dice ‘Dani, pucha, no sé, blah, blah, blah’, y me pongo a llorar con él. Yo creo que nunca había llorado tanto con alguien como lloré con Nacho Gutiérrez".