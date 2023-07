Daniela Aránguiz revela que hubo agresiones físicas con Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz, invitada al programa Podemos Hablar, aseguró que entre ella y el ex futbolista de Colo Colo habían existido agresiones y que fue el Mago Valdivia el primero en agredir. “Fue una pelea en la vía pública, dentro de un auto. Pasamos los límites que él ya había pasado hace muchos años. Yo me defendí”, señaló la ex pareja de Jorge Valdivia.

“¿Hubo agresiones físicas?”. La ex del Mago no caviló y respondió con un rotundo “sí”.

“Él me dijo que no estaba en una relación con ella”, aseveró.

"Le pregunté a ella y me dijo que no sabía que estaba conmigo, que él le había dicho que estabamos separados hace mucho tiempo”, aseveró.

Daniela Aránguiz fue consultada por los problemas con el alcohol que tuvo Valdivia,

“Espero que todo eso haya quedado en el pasado, y lo espero de corazón por el bien de todos”, dijo. “Yo creo que Jorge me tiene que agradecer muchas cosas (sobre lo el tema del alcohol)”, añadió en CHV.

Aránguiz dio como ejemplo, el “callar muchas cosas, ayudarlo a esconder muchas cosas”.

Recordó el "Bautizazo"

“Yo prefería echarme la culpa para que él no fuera culpable”, sentenció. “El bautizazo, por ejemplo, (me eché la culpa) de que yo no debía haber hecho la fiesta, que yo debí haberlos mandado a la concentración antes a Juan Pinto Durán, muchas cosas”, aseveró.

Asimismo, confesó que “hay episodios que podrían aumentar la gravedad” de lo ocurrido en ese momento. No obstante, no quiso entrar en detalles, no por lealtad a Valdivia, sino a los otros jugadores.