Daniela Aránguiz sigue dejando la escoba tras su larga entrevista en el programa Podemos Hablar de CHV de pasado viernes. La ex esposa de Jorge Valdivia asevera que el hermano del Mago se le insinuó sentimentalmente.

“Supiera que toda la vida se me tiró Claudio”, señaló la ex del Mago en el programa de farándula Zona de Estrellas.

La panelista de “Zona de Estrellas”, también reveló que ha recibido un “castigo económico” de parte de Jorge Valdivia, quien decidió no seguir depositándole dinero tras la separación.

“Jorge a mí siempre me castigó con la parte económica, muchísimo”, comenzó diciendo la personalidad.

“Ahora hace cinco meses no me deposita ni diez lucas, nada, y él sabe la calidad de vida que yo tengo, que le dimos a nuestra familia, yes super difícil decirles a tus hijos que no podemos viajar”, comentó la ex chica Mekano.

"Cuando era chica y nos peleábamos, Jorge se iba de la casa, y se llevaba las tarjetas, estaba concentrado, y me dejaba una semana sin poder salir con mi hija en coche, cosas así, siempre él me manipuló con la parte económica”, reveló.

Le dije ‘Jorge, yo quiero que le pagues los pasajes a tus hijos’, y me dice ‘mientras que tú hables mal de mí y de Maite, yo no te voy a dar nada’. Eso lo tengo en un Gmail”, comentó en PH.