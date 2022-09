Daniela Aránguiz: "me han ofrecido mil veces abrir un OnlyFans"

La esposa de Jorge Valdivia tuvo una larga entrevista con Convos, donde abordó varios temas, entre ellos un particular ofrecimiento que le han realizado: "Me han ofrecido mil veces abrirme un OnlyFans. Económicamente, es súper tentador, y no tengo nada en contra porque ya lo hice”.

Sobre su pasado proesional , en el que trabajo para revistas de contenido erótico, la esposa de Valdivia señaló que "no mostré nada tan explícito, pero sí fue muy sensual/sexual. Hice varias fotos en ropa interior o bikini, que estaban de moda cuando yo estaba en Mekano. Pero ahora que mis hijos están grandes, van al colegio, a mí me complicaría”.

"He dicho que no muchas veces a OnlyFans, siendo que hay muchas minas que tienen el respeto 100% y están en su derecho a hacerlo. Algunas de mis amigas que adoro, como la Fran Undurraga o la Adriana Barrientos, les va súper bien y es tentador", agregó Daniela Aránguiz.

Por último, Aránguiz dejó la puerta abierta a esta opción: "Yo no lo haría ahora. No me cierro a que quizá más adelante sí. Nunca cierro la puerta, y no sé si en unos años tenga la necesidad de hacerlo".