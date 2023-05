Daniela Aránguiz lanzó una verdadera bomba sobre Mauricio Pinilla

Daniela Aránguiz quien ha vuelto a encender la polémica farandulera al hacer público un nuevo rumor sobre Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo.

La ex esposa de Jorge Valdivia aseguró que el ex futbolista intentó volver con su ex y al ser rechazado decidió oficializar su romance con Gala.

"A mí me llegó un rumor, esto claramente es un rumor, pero a mí me dijeron que Mauricio (Pinilla) trató de volver con la Gissella (Gallardo)", señaló Aránguiz en el programa "Zona de Estrellas".

En esa misma línea, Daniela Aránguiz reveló el plan B de 'Pinigol', asegurando que, "la Gissella le dijo que no. Y al otro día Mauricio hizo conocida la relación con Gala Caldirola".