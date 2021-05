Daniela Aránguiz explicó su vínculo con Colo Colo tras la salida del Mago

Jorge Valdiva ahora defiende la camiseta de Unión la Calera.

Con más de 658 mil seguidores en Instagram , Aránguiz recibió cientos de preguntas y se dedicó a responder algunos pasajes de su vida personal, donde dejó poco espacio para hablar de su marido.

Aun así, se dio el tiempo de hablar sobre fútbol y contestar a una gran duda de los colocolinos.

Los fanáticos del Mago le preguntaron: "¿Quieres a Colo Colo a pesar de cómo los dirigentes fueron con un referente como Jorge Valdivia?".

En ese momento, aclaró que no era hincha de ningún equipo en particular, sino que en el que juegue su marido, dando a entender que no quiere a los albos. "Yo soy seguidora total del fútbol, pero del fútbol que juega mi marido. Si el es de Deportes La Calera ahora, yo soy fan de Deportes La Calera y soy pero así a morir con ellos, lo mismo que cuando era palmerense".

El volante nacional tiene un buen presente con los "Cementeros", siendo el encargado de manejar los hilos del equipo que pelea en la parte alta de la tabla.