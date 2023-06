Daniela Aránguiz contra Jorge Valdivia: "No me deposita ni 10 lucas"

Daniel Aránguiz aprovechó su espacio en Zona de Estrellas para mandarle un claro mensaje al Mago Valdivia: "Le vengo pidiendo el divorcio hace mucho rato. Ojalá te dignes en firmar el divorcio y darme lo que corresponde".

"No me deposita ni 10 lucas como hace seis meses. Gracias a Dios que me va bien, guardé y estoy tranquila", agregó la influencer.

El periodista Sergio Rojas adelantó hace un par de semanas que la pareja no estaba bien económicamente: "Es millonaria, pero no tiene efectivo porque ella es dueña de casas, mansiones, propiedades, pero no tiene liquidez".

Daniela Aránguiz sacó la voz en el programa que participa.

Además, Rojas también reveló en ese entonces que Daniela Aránguiz le estaba exigiendo a Jorge Valdivia un "divorcio culposo" debido a las reiteradas infidelidades del ex volante de Colo-Colo.

Daniela Aránguiz y las propuestas de otros futbolistas

La ex chica Mekano aseguró que varios futbolistas, incluso de la selección chilena, se han intentado acercar tras la separación con Valdivia: "Si, es cierto. Siempre sentí que los hombres me respetaban, en cierto modo, por ser esposa, pero cuando se empezó a rumorear que estaba soltera, tuve muchas invitaciones", aseguró.

"Jamás, jamás respondí los mensajes. No solamente me mandan mensajes de Chile, sino que desde el extranjero también", comentó.

"Me dicen: 'Me gustaría conocerte en persona' o 'Qué linda'. A veces mandan fueguito o el diablito morado, cosas que antes no pasaban. A pesar de no estar, Jorge siempre va a tener mi respeto en ese sentido y jamás me involucraría con alguien del medio de él", sentenció en el programa PH de CHV.