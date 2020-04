El delantero argentino Daniel Osvaldo se derritió en elogios al ídolo romano Francesco Totti, con quien compartió camarín en el equipo que también defendió David Pizarro.

En una sincera conversación con TNT Sports de Argentina, ‘DaniStone’ habló de todo, y entre esas cosas le dedicó unas palabras a su ex compañero Totti, histórico jugador que se retiró de la actividad en 2017 tras una vida futbolística en la Roma.

“Tenía una cara hermosa y, no quiero entrar en demasiados detalles en esto pero tampoco tenía problemas en sus partes íntimas”, apuntó el ahora delantero de Banfield.

“Le decía que era ‘cornudo’ porque no había forma de que pudiera ser tan perfecto”, complementó en tono de broma. “Fue el mejor jugador con el que he trabajado. Ni siquiera tenía mal aliento, todo fue positivo. No había nada malo en él, ni su matrimonio”, comentó.

Además, también contó cuando recurrió a Daniele De Rossi y el mismo Totti una vez que se vio en problemas en un bar en la capital italiana.

“Estaba a punto de ser asesinado en un bar de Roma. Le pedí a Totti y De Rossi que me acompañaran y resolvieran las cosas, no soy estúpido”, recordó.

