Daniel Morón y la importancia de los torneos en Colo Colo

Colo Colo está teniendo un desempeño bastante disparejo en lo que va de temporada. Esto ya que actualmente se ubican como primeros en su grupo de la Copa Libertadores tras vencer a Cerro Porteño en el debut, pero también están en la séptima posición del Campeonato Nacional a nueve puntos de Universidad de Chile, los actuales líderes del torneo.

Esto ha generado una enorme crítica a los albos, quienes son acusados de haber dejado olvidado el Campeonato Nacional para concentarse plenamente en la Copa Libertadores. Torneo que se sabe tiene una importancia mayor, no sólo por el prestigio internacional, sino que también por los premios económicos.

Con respecto a esto mismo, Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, salió al paso para hablar sobre la importancia que le dan los albos a los torneos que disputan durante la temporada y también la forma en que están vistas las prioridades por parte del cuerpo técnico del equipo, encabezado por Jorge Almirón.

Según información entregada por AlAireLibre, Daniel Morón señaló que, "no estamos privilegiando la Copa Libertadores. Pensamos que con ese plantel que pusimos ante Ñublense podíamos competir, y no nos alcanzó, nada más, pero no es que estemos privilegiando un torneo sobre otro, ni que hayamos botado el campeonato".

Además, el gerente deportivo de Colo Colo añadió que, "la rotación se hizo para que el plantel pudiera llegar en las mejores condiciones. Muchas veces hay quejas porque no hacemos jugar a los juveniles, en este caso hubo seis canteranos que fueron titulares ante Ñublense. Es parte de lo que tenemos que hacer para hacer crecer a los jóvenes".