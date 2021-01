Daniel Morón y Colo-Colo: "No creo que vaya a descender"

El ex director de Blanco y Negro en representación del Club Social aseveró que "no le tengo miedo al descenso, porque todavía quedan partidos por jugarse".

"Todavía quedan partidos. Como toda mi vida he sido un tipo que ha entrado a la cancha a jugar, y como me lo estás preguntando a mí, no le tengo miedo al descenso", afirmó elex golero albo.

"Pasamos un momento súper difícil con la quiebra, cuando todos pensábamos que Colo Colo desaparecía, y fuimos campeones. Este club es capaz de revertir las situaciones más difíciles, no tengo dudas, así que, en este 2021, pongamos todas las esperanzas y energías para ayudar a nuestro equipo a que salga de esta situación complicada", aseveró.

"Juntos vamos a festejar en el 2021 mantenernos en Primera y quizá empezar a refundar el club de una manera diferente. Vamos adelante, que de atrás pica el indio", sentenció.