Daniel Morón señala al responsable por el fracaso de Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo perdió 2-0 ante Unión Española en el estadio monumental, resultado que los dejó sin opciones de pelear el título en la última fecha del torneo. Esto fue considerado como un rotundo trabajo tanto por los hinchas como la directiva alba, donde Daniel Morón apuntó directamente al responsable de esta situación.

Cabe señalar que este fin de semana se disputaron tres partidos en simultáneo, Cobresar versus Universidad de Chile, Colo Colo ante Unión Española y Huachipato versus Ñublense, donde dependiendo de algunos resultados, se podía determinar al campeón del torneo una fecha antes del término, algo que finalmente, no se dio.

Cobresal y Huachipato ganaron sus respectivos duelos y los albos al caer en condición de local, quedaron sin opciones de buscar el título al final de temporada. Esto generó una gran polémica tanto en la hinchada como en la interna del equipo, especialmente desde la directiva de Blanco y Negro, donde esperaban bajar una nueva estrella.

También te puede interesar: "Angélica Sepúlveda muestra su lado más coqueto en Tierra Brava: Es más rico".

En ese sentido, Daniel Morón, gerente deportivo de los albos decretó al culpable de este gran fracaso en Colo Colo sobre todo en el tema de los fichajes. "No sé si no funcionaron, esa es una responsabilidad del técnico que los ve día a día, él los elige. Si yo les hago ese comentario no contrataría técnico".

Por otro lado, Daniel Morón ya piensa en lo que será el final de campeonato y las opciones a aspirar. "Tenemos opciones al segundo lugar, si llegase a perder Huachipato y ganamos nosotros, pero es muy difícil, lo tengo claro. Lamentablemente tenemos que conformarnos con ese cupo que no es el que buscábamos a principio de año".