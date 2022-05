Daniel Morón se refiere al interés de la Roja por Gustavo Quinteros

Daniel Morón, actual gerente deportivo de los albos está en la capital peruana acompañando a Quinteros y Colo Colo para el duelo contra Alianza Lima por Copa Libertadores, conversó con ESPN sobre el interés desde Juan Pinto Durán.

"Qué bueno que sea así, quiere decir que no nos equivocamos en elegirlo. Sabemos que tenemos un entrenador extraordinario, he estado en cuerpos técnicos en la selección de buen nivel y este es uno de altísimo nivel. Qué suene en la selección o equipos grandes no me extraña, sabemos que tenemos a uno de los mejores, esperemos seguir contando con ellos", comentó el Loro.

"Si en algún momento tienen que seguir su carrera, sería un orgullo. Los contratos de los técnicos o jugadores tienen cláusulas que se tienen que hacer efectivas para que salgan, pero es parte de lo que se firma", concluyó.