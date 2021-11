Daniel Morón negó de raíz millonaria deuda de Colo Colo por Blandi

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, afirmó que los albos no tienen ninguna deuda con San Lorenzo de Almagro por el ariete.

Gran impacto causó recientemente en Colo Colo la noticia que vuelve a darles un dolor de cabeza con el nombre de Nicolás Blandi. Y es que Blanco y Negro invirtió mucho dinero para ficharlo en enero de 2020 y su paso por el estadio Monumental fue una verdadera pesadilla para todos. A lo que se refirió Daniel Morón.

El delantero, a pesar de que se fue en calidad de préstamo a Unión de Santa Fe, continúa siendo causa de problemas. Esto porque desde Argentina señalaron que la concesionaria alba le debe dinero a San Lorenzo de Almagro por su fichaje.

Y desde la directiva del Eterno Campeón se pronunciaron al respecto, donde negaron la situación. Esto porque fue Daniel Morón, gerente deportivo, quien señaló que no han sido notificados al respecto de ninguna sanción como la que se indica.

Te puede interesar sobre Daniel Morón: Imposible olvidarlo: Colo Colo tendrá que pagar increíble multa por Blandi

"Recién conversé con el presidente (Edmundo Valladares) y el gerente general, Alejandro Paul. Por lo menos Colo Colo no ha sido notificado de nada, por ahora no existe eso para nosotros. Que yo sepa no hay nada, yo llegué este año, hay cosas que quizá desconozco. Pero que sepa, no", señaló el ex arquero.

Pese a eso, el histórico ex portero campeón de la Copa Libertadores con los albos, fue aún más contundente. Esto porque reconoció que en caso de existir algún tipo de deuda o sanción a pagar, esta tendrá que ser pagada.

"Siempre es lamentable cuando uno tiene que pagar algunas cosas, pero si se debe hacer, se debe hacer. Las deudas siempre se pagan. No creo que complique lo de las contrataciones, porque estamos esperanzados en clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y eso tiene una gratificación o un premio de dónde debería salir el pago de los refuerzos", concluyó el Loro.