Daniel Morón mató a Blandi: “No ha estado en condiciones ni siquiera de ir citado”

El director deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, reveló detalles de la actualidad del delantero argentino que no juega hace varios meses.

Colo Colo busca dejar completamente en el olvido la oscura temporada 2020, una de las más difíciles de su historia. Los albos poco a poco encuentran un estilo de juego, y de la mano de su goleador, Iván Morales, buscan meterse en los puestos de arriba de la tabla para pelear por el título.

Sin embargo, en el plantel hay un integrante que lleva bastante tiempo siendo cuestionado y aguarda por una oportunidad. Se trata de Nicolás Blandi, quien dejó atrás el 2020 y quiere estar a la altura este año. A pesar de que las cosas no partieron bien, ya que no es considerado en las nóminas de Gustavo Quinteros.

Por eso, este lunes, y en pleno aniversario 96 del “Cacique”, Daniel Morón dialogó con Al Aire Libre en Cooperativa. El director deportivo de Blanco y Negro reveló que es lo que ocurre con el atacante argentino, quien ya lleva varios meses cortado en el cuadro de Macul.

"Desde que llegué comenzó la pretemporada bien, se lesionó como la segunda semana y se mantuvo con lesiones permanentes hasta hace dos semanas, que empezó el trabajo a la par de sus compañeros", indicó para comenzar.

Según Morón, Quinteros pide jugadores que sean un aporte. "Necesita jugadores para 90 minutos. Muchas veces uno cuando conforma un plantel para un partido prevé a ciertos jugadores en distintos lugares y si se lesiona uno, a veces en el calentamiento, él necesita que el jugador que esté como suplente le dure".

"No es el caso de Nico Blandi, que lleva dos semanas y quizás pase algo similar con (Leo) Valencia, que tuvo una pequeña dolencia. Estuvo días afuera y entrenó aparte, es un derecho del técnico a elegir quién cree él que está en mejores condiciones. Por eso debe existir competencia en un plantel con altísimo nivel. Solo dependerá del gusto del técnico, lo que vea en cada entrenamiento", añadió.

Pero eso no fue todo, y Morón liquidó a Blandi por su estado actual. "No ha estado en condiciones de asumir ni siquiera de ir citado, estuvo lesionado hasta hace dos semanas atrás. Que crean o no crean lo que sucede".

Para finalizar, reconoció que la única posibilidad de ver a Blandi en cancha será cuando se encuentre completamente bien. "Creo que desde que el técnico vea que está en condiciones de poder asumir, seguramente lo citará en un momento que crea que tenga la necesidad de hacerlo", concluyó.