El campeón de América con Colo Colo comenzó su nuevo trabajo en medio de la pandemia por el coronavirus.

El "Loro" salió del dirctorio de Blanco y Negro y el CSD Colo-Colo en medio de la polémica por las negociaciones con el primer equipo en la rebaja de sueldos.

“Desde que salí de ByN tenía las ganas de hacer algo y, a lo que yo me dedico (charlas y encuentros deportivos), hoy no se puede hacer. Conversando con los amigos que tengo en Chiloé, supe que era muy cotizada la palta y que allá podía comprar salmón”, señaló Morón en conversación con La Cuarta.

En esa línea agregó que “lo que hice fue crear una empresa, sacar todos los permisos correspondientes y elevar solicitudes de salvoconductos para poder trasladar los productos. Ahora estoy en Chiloé, es mi primer viaje, y me vine manejando solo desde Santiago”.

A mí me enorgullece que la gente me vea vendiendo paltas, porque yo soy como cualquier otra persona y debo ser responsable del sustento de mi familia. Siempre he sido de moverme y ahora estaba la posibilidad de sentarme a esperar que todo esto pasara o buscar una forma de trabajar. Y esto último fue lo que me motivó”, concluyó el ex golero.

La empresa de Daniel Morón se llama Famagu en honor a sus nietos: Facundo, Martín y Agustina. Ahora están en proceso de crear redes sociales para poder llegar a más gente.