El ex portero campeón de la Copa Libertadores dejará este jueves su cargo en ByN como representante del Club Social.

El Club Social y Deportivo Colo Colo anunció oficialmente que el ex portero Daniel Morón dejará la mesa directiva de Blanco y Negro y el ex golero se manifestó dolido tras su salida:

"De que me faltó un gesto de los jugadores, me faltó. Qué tan agraviante fue, tanta sensibilidad. Después palabras sacan palabras y vienen las comparaciones, que dije que su ídolo era (Marcelo) Barticciotto, que por qué no sacó cosas de su ídolo. Y sí pues, porque yo también me caliento", reconoce el ex arquero en conversación con LUN.

"Por eso me defendí como me defendí. Fui duro, porque primero no injurié a nadie, segundo, se lo dije al plantel, no se lo dije a Esteban Paredes. Dije en la conferencia que los jugadores en la quiebra tuvieron empatía, lo que falta ahora", sentencia Morón.

"No injurié a nadie, y no se lo dije a Paredes, se lo dije al plantel. Dije en la conferencia que los jugadores en la quiebra tuvieron empatía, lo que me falta de ahora. No nombré a Paredes, pero él me responde, le responde a Daniel Morón, no al directorio de Colo Colo", comentó.

Para cerrar, el Loro anuncia que no se preocupará por lo que piensen de su decisión: "Me importan tres pelotas lo que pueda decir la gente y cuando lean esta entrevista van a saber que lo que estoy diciendo es verdad, porque no acostumbro andar mintiendo", concluye.